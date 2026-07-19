Strage di via d’Amelio le parole di dolore di Mattarella | tanta emozione

Notizia in breve

A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, l’Italia ha ricordato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi nell’attentato del 19 luglio 1992. Il presidente della Repubblica ha espresso parole di dolore, sottolineando l’emozione per la perdita di figure chiave nella lotta alla mafia. La commemorazione si è svolta con cerimonie ufficiali e momenti di raccoglimento in diverse località del Paese. Nessuna informazione su eventuali processi o indagini in corso.