Lascia un grande vuoto Il dolore di Sergio Mattarella | le sue parole scuotono tutti

Il dolore espresso da Sergio Mattarella in occasione di un addio ha suscitato molte reazioni. Le sue parole hanno evidenziato come certi momenti di perdita vadano oltre la sfera privata, coinvolgendo comunità e quotidianità. La frase “lascia un grande vuoto” ha sottolineato il senso di assenza che si percepisce in diversi ambienti. Le dichiarazioni sono state condivise pubblicamente e hanno suscitato attenzione tra coloro che seguono le vicende pubbliche e familiari.

Ci sono addii che non sembrano mai “solo” la scomparsa di una persona. Sono strappi che attraversano le famiglie, le piazze, perfino le abitudini di ogni giorno. E quando a parlare è il presidente della Repubblica, con parole così nette e intime insieme, si capisce che il dolore è di quelli destinati a restare. In queste ore l’Italia si è ritrovata a fare i conti con un’assenza che pesa come un macigno. Un nome che, nel tempo, era diventato molto più di un simbolo: un modo diverso di guardare la terra, il lavoro, il cibo, e quindi anche la vita. E adesso, davanti a quel vuoto, le istituzioni si sono fermate. Davvero. È stato Sergio Mattarella a mettere nero su bianco un cordoglio che ha scosso tantissimi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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