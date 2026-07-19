Strage di via D’Amelio la Polizia ricorda il giudice Borsellino e la sua scorta
A Palermo, la Polizia di Stato ha commemorato il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992. Nell’attentato mafioso hanno perso la vita il giudice e cinque agenti della scorta. La cerimonia si è svolta in via D’Amelio, con la presenza delle forze dell’ordine e di rappresentanti delle istituzioni. La data ricorda il brutale attentato che ha colpito il giudice e i membri della scorta.
(LaPresse) A Palermo la Polizia di Stato ha commemorato il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità istituzionali, tra cui il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, il capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, insieme ai familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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