Strage di via D’Amelio la Polizia ricorda il giudice Borsellino e la sua scorta

Notizia in breve

A Palermo, la Polizia di Stato ha commemorato il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992. Nell’attentato mafioso hanno perso la vita il giudice e cinque agenti della scorta. La cerimonia si è svolta in via D’Amelio, con la presenza delle forze dell’ordine e di rappresentanti delle istituzioni. La data ricorda il brutale attentato che ha colpito il giudice e i membri della scorta.