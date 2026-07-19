Trentaquattro anni fa, in una giornata calda di luglio, una bomba esplose in via D’Amelio, causando la morte di un magistrato e di cinque agenti di polizia. La deflagrazione, avvenuta il 19 luglio 1992, provocò la perdita di cinque vite e segnò un momento tragico nella lotta contro la criminalità organizzata. Palermo ricorda ancora oggi quella giornata, commemorando le vittime di quell’attentato.

Trentaquattro anni fa la strage di via D’Amelio. Quel 19 luglio 1992 furono uccisi dal tritolo mafioso il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Li Muli. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci, in un contesto di immobilismo e complicità che impedirono di proteggere Borsellino e la sua scorta da una tragica fine annunciata. Le iniziative di oggi Tante le iniziative in programma e in corso da giorni, tra Agende rosse, attività per bimbi, dibattiti, veglie e fiaccolate. Questa mattina sono i più piccoli che si riprendono via D’Amelio, attorno all’Ulivo della pace fatto giungere da Gerusalemme dalla mamma del giudice e collocato nel cratere prodotto dall’esplosione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Borsellino: 34 anni fa la strage di via D'Amelio. Palermo ricorda le vittime

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L'Aquila. Strage Capaci e Via D'Amelio: le celebrazioni

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