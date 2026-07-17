Monreale ricorda il Giudice Paolo Borsellino e la sua scorta nel 34° anniversario di via D’Amelio

Da monrealelive.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, si sono svolti eventi commemorativi a Monreale. La ricorrenza ricorda il Giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, uccisi in un attentato di matrice mafiosa. Il Comune ha organizzato una cerimonia per onorare la memoria delle vittime, senza ulteriori dettagli sugli eventi o interventi pubblici.

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In occasione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta – Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, vittime di un vile attentato di stampo mafioso – il Comune di Monreale promuove una. L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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