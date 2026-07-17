Monreale ricorda il Giudice Paolo Borsellino e la sua scorta nel 34° anniversario di via D’Amelio

Notizia in breve

In occasione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, si sono svolti eventi commemorativi a Monreale. La ricorrenza ricorda il Giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, uccisi in un attentato di matrice mafiosa. Il Comune ha organizzato una cerimonia per onorare la memoria delle vittime, senza ulteriori dettagli sugli eventi o interventi pubblici.