Strage di via D' Amelio il capo della polizia depone una corona al reparto scorte di Palermo

Notizia in breve

Alle 10.30 il trombettiere della polizia di Stato ha suonato il silenzio durante la deposizione di una corona di fiori al reparto scorte della caserma Lungaro a Palermo. La cerimonia si è svolta senza altri interventi, in un’atmosfera di rispetto. La deposizione si è svolta in concomitanza con la commemorazione di via D’Amelio. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.