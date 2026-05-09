Oggi si ricorda l'anniversario della morte di Aldo Moro, il leader della Democrazia Cristiana ucciso nel 1978. Il presidente della Repubblica ha visitato via Caetani, dove è stata deposta una corona di fiori davanti al luogo del ritrovamento della Renault 4 rossa, con il corpo di Moro all’interno. La cerimonia ha coinvolto anche altri rappresentanti istituzionali, senza ulteriori dettagli sulla durata o altre formalità.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto stamane una corona di fiori a via Caetani nel luogo dove fu ritrovata la Renault 4 rossa con il corpo del leader della Dc Aldo Moro. Era il 9 maggio del 1978. Il Capo dello Stato era accompagnato dai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana. Alla cerimonia tra gli altri erano presenti anche il ministro dell’interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Fontana: "Onorare le vittime difendendo la democrazia" «Nella giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo, rinnovo la mia vicinanza e il mio pensiero commosso a tutte le persone innocenti colpite dall’odio e dall’estremismo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'anniversario della morte di Aldo Moro: Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani

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