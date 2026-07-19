In occasione del 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il presidente della Repubblica ha dichiarato che il disegno eversivo è stato sconfitto e che le vittime sono simboli di riscossa. La premier ha partecipato alle commemorazioni, insieme ai familiari delle vittime, ricordando il tragico evento e le persone uccise. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e rappresentanti istituzionali.

In occasione del 34esimo anniversario della strage di via D'Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, la premier Meloni e il presidente della Repubblica Mattarella sono intervenuti per ricordare le vittime, e stare accanto ai loro familiari. Don Ciotti: "La ricerca d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Strage di via D'Amelio 34 anni dopo, Mattarella: "Disegno eversivo sconfitto, Falcone e Borsellino simboli di riscossa"

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Strage di Via D'Amelio: La Verità Nascosta sull'Omicidio di Paolo Borsellino – Un Eroe Antimafia

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Mattarella: «Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile del Paese. Sconfitto il disegno eversivo di via D'Amelio»Il presidente della Repubblica ha affermato che Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese.

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