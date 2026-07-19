stefano tediosi mette un punto al gossip con mariavittoria minghetti

Stefano Tediosi ha negato di avere una relazione con Mariavittoria Minghetti, ex concorrente di un reality. Le voci sul loro presunto flirt erano diventate virali sui social, generando molte speculazioni tra gli utenti. Tediosi ha espresso chiaramente di non essere coinvolto sentimentalmente con Minghetti, interrompendo così le indiscrezioni che avevano circolato nelle ultime settimane.

Stefano Tediosi smentisce il flirt con l’ex gieffina Mariavittoria Minghetti: le sue parole. Le indiscrezioni avevano iniziato a circolare con insistenza sui social, alimentando la curiosità dei fan e dando vita a numerose ipotesi. A mettere un punto alle voci è stato però Stefano Tediosi, che ha deciso di intervenire pubblicamente per smentire il presunto flirt con Mariavittoria Minghetti. Negli ultimi giorni, alcuni rumor avevano fatto pensare a un possibile avvicinamento tra i due, complici alcune coincidenze e interpretazioni nate sul web. Tanto è bastato perché il loro nome finisse al centro delle conversazioni online, con gli utenti impegnati a cercare indizi in ogni contenuto pubblicato sui social. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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