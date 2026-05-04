Tommaso Franchi ha recentemente affrontato pubblicamente la fine della relazione con Mariavittoria Minghetti, fornendo dettagli sulla rottura e sulla sua attuale compagna. Dopo un periodo di silenzio, l’uomo ha deciso di condividere alcune informazioni sulla sua vita sentimentale, chiarendo alcuni aspetti riguardanti il suo stato attuale. La sua dichiarazione ha suscitato interesse tra i media e i follower, che seguono con attenzione le vicende della sua sfera privata.

Tommaso Franchi è tornato a parlare della sua vita privata dopo la fine della relazione con Mariavittoria Minghetti. Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio, ha affrontato diversi temi: dall’esperienza nella Casa fino ai rumor su una presunta nuova fidanzata. Un racconto diretto, in cui l’ex concorrente del GF ha chiarito alcuni punti senza entrare troppo nei dettagli più personali. Sophie Codegoni e il nome del suo nuovo compagno L’ingresso al Grande Fratello. Tommaso Franchi ha raccontato come è iniziata la sua avventura al Grande Fratello, spiegando di non aver mai seguito il programma prima di parteciparvi: “Io non avevo mai visto nessuna puntata di quel reality e, da una parte, mi è andata anche bene, perché cercavo di viverla un po’ più come un’esperienza.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Tommaso Franchi svela la verità sulla rottura con Mariavittoria Minghetti e sulla sua nuova fidanzata

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