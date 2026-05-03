Tommaso Franchi ha deciso di parlare pubblicamente sulla fine della relazione con Mariavittoria Minghetti. I due sono stati concorrenti del Grande fratello 2024, lo stesso reality in cui hanno partecipato anche Helena Prestes e Javier Martinez. La loro rottura è stata oggetto di attenzione nei giorni successivi alla conclusione del programma. Franchi ha condiviso alcune sue riflessioni in un'intervista, senza fornire dettagli ulteriori.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati i protagonisti del Grande fratello 2024, stessa edizione di Helena Prestes e Javier Martinez. In quell'occasione, l'idraulico senese e la dottoressa romana avevano stretto una storia d'amore che aveva fatto sognare gli italiani. Di recente, l'ex gieffino è stato ospite del programma radiofonico Non succederà più dove ha parlato per la prima volta della rottura con Mariavittoria Minghetti. Tommaso Franchi ha dichiarato le seguenti parole: "Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori di quasi un anno", aggiungendo di aver deciso di comune accordo di lasciarsi. L'idraulico senese ha concluso, affermando che alla base della rottura non ci sono stati tradimenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tommaso Franchi, rotto il silenzio sulla rottura con Mariavittoria Minghetti: le parole

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