stefano de martino chiude il sipario del teatro delle vittorie

Il Teatro delle Vittorie ha chiuso ufficialmente: Stefano De Martino commosso saluta la sua seconda casa. Adesso Affari tuoi si trasferirà a Milano E’ successo:il Teatro delle Vittorie ha chiuso per sempre i battenti.Stefano De Martino ha registrato l’ultima puntata diAffari tuoiandata in onda ieri, 18 luglio. Nel discorso finale il conduttore non solo ha salutato i telespettatori ma ha voluto anche ringraziare questa struttura che in questi due anni lo ha visto crescere, ridere e piangere. Adessoil Teatro delle Vittorie chiuderà i battenti: Affari tuoi si trasferirà a Milano,mentre la Rai non ha più voglia di continuare ad investire su questa struttura poiché le nuove tecnologie hanno bisogno di spazi diversi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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