È stata posata la prima pietra del nuovo asse della tramvia tra la stazione Leopolda e Le Piagge. L'intervento è stato realizzato grazie a una collaborazione tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze. La cerimonia ha segnato l'inizio dei lavori per il progetto di ampliamento della rete tramviaria. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui costi è stato comunicato.

FIRENZE – “ Un’opera frutto di una grande sinergia istituzionale tra Regione Toscana e Comune di Firenze, un lavoro condiviso di cui sono particolarmente orgoglioso”. A dirlo il presidente Eugenio Giani che ha annunciato la posa della prima pietra della linea 4.1 della tramvia Leopolda-Le Piagge prevista per domani (20 luglio). “La Regione – ha spiegato il presidente Giani – ha stanziato 30 milioni di euro per le opere di viabilità connesse alla nuova linea e, con il prossimo bilancio, aggiungeremo altri 12 milioni destinati al parcheggio scambiatore. È un intervento strategico che ridisegna la mobilità dell’area ovest della città: chi... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Stazione Leopolda – Le Piagge: prima pietra per il nuovo asse della tramvia

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