Tramvia scattano i lavori della nuova linea Leopolda-Le Piagge Ecco il percorso

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì prossimo inizieranno i lavori per la posa della prima pietra della linea 4.1 della tramvia tra Leopolda e Le Piagge. La nuova linea collegherà queste due zone, con un percorso che sarà presentato durante una cerimonia pubblica. I lavori prevedono l’installazione delle infrastrutture necessarie lungo il tracciato. La linea 4.1 rappresenta un’estensione del sistema di trasporto tramviario in città.

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Firenze, 18 luglio 2026 – Sarà posata lunedì prossimo la prima pietra della linea 4.1 della t ramvia Leopolda-Le Piagge. Durante la presentazione a Palazzo Vecchio, dove sono stati illustrati i numeri del nuovo tratto, investimento da 202 milioni con fondi statali, di Rfi (3,5) e Comune di Firenze (27) a cui se ne aggiungono 30 dalla Regione Toscana per le opere di viabilità collegata e, col prossimo bilancio di previsione, ulteriori 12 per la realizzazione di un parcheggio scambiatore. https:www.lanazione.itvideofirenze-il-video-rendering-dove-passa-la-nuova-linea-della-tramvia-bjvqj7ep I tempi. La durata dei lavori sarà di 800 giorni. La linea 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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