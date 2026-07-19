Stasera in TV — domenica 19 luglio 2026

Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e sport. La programmazione include diverse proposte per un pubblico ampio e diversificato. Non sono segnalate variazioni o eventi speciali rispetto alle programmazioni abituali di questa sera.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 2. Amore e passione a Sylt. Film - In onda alle 21:00. Dopo un traumatico evento che l'ha esposta ai riflettori mediatici, Nina Richter ( Cornelia Gröschel ), una poliziotta stanca e disillusa, su suggerimento di Hedi Von Carlsberg, decide di prendersi una pausa sull'isola di Sylt, dove spera di trovare pace e rigenerazione personale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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