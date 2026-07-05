Stasera in TV — domenica 5 luglio 2026

Notizia in breve

Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di programmi. Sono in programmazione film, serie TV, programmi di intrattenimento, talk show, notiziari e eventi sportivi. La programmazione si estende su diversi generi e generi, offrendo agli spettatori molte opzioni per la serata. La giornata vede anche speciali dedicati a eventi sportivi e approfondimenti di attualità.