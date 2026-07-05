Stasera in TV — domenica 5 luglio 2026
Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di programmi. Sono in programmazione film, serie TV, programmi di intrattenimento, talk show, notiziari e eventi sportivi. La programmazione si estende su diversi generi e generi, offrendo agli spettatori molte opzioni per la serata. La giornata vede anche speciali dedicati a eventi sportivi e approfondimenti di attualità.
Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. FIFA World Cup 2026-Brasile - Norvegia (Ottavi di Finale). Sport - In onda alle 21:30. RAI 3. PresaDiretta. In onda alle 21:15. Si intitola " Pensione mai " la puntata di " PresaDiretta ", una delle inchieste più interessanti dell'ultima stagione. Nella prima parte della serata, un reportage attraversa la guerra ibrida in Europa: dall'incursione di droni in una base militare in Bretagna, ai cavi delle telecomunicazioni tranciati nel Baltico, fino agli incidenti al traffico aereo in Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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STASERA IN TV - DOMENICA 28 GIUGNO In copertina: Cocainorso, di Elizabeth Banks Cocainorso - Italia 1, ore 23.15 Attrition - Cielo, ore 23.20 Strangerland - Iris, ore 23.35 La furia dei titani - Canale 20, ore 23.10 Ghost Rider: Spirito di vendetta - Italia 1, or facebook
Guida tv stasera 21 giugno: film e programmi in prima serataStasera in tv domenica 21 giugno 2026: Belgio-Iran Mondiali, Racconto di una notte, My Spy, Alien, Elsbeth, PresaDiretta, House of the Dragon. Guida completa ai programmi e film in prima serata. napolike.it
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