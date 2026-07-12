Stasera in TV — domenica 12 luglio 2026

Nella serata di domenica 12 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti. Sono previsti film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione copre diversi generi e interessi, offrendo agli spettatori opzioni diversificate. La scelta include produzioni nazionali e internazionali, con una presenza significativa di eventi sportivi di rilievo. La programmazione si svolge senza interruzioni pubblicitarie di lunga durata.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Noos - L'avventura della conoscenza. Documentario - In onda alle 21:30. Torna Alberto Angela con " Noos - L'avventura della conoscenza ", la serie di Rai Cultura, in cinque puntate, dedicata alla divulgazione scientifica e alle novità dai vari campi della conoscenza. Anche in questa edizione, ogni puntata si aprirà con una "copertina" dedicata ai grandi argomenti che accompagnano la vita quotidiana e le sfide del nostro tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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