Stand-Up Comedy arriva su TV8 | il programma debutta in prima tv in chiaro

Da digital-news.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 19 luglio, TV8 trasmette in prima visione in chiaro il programma Stand-Up Comedy, già andato in onda su Comedy Central. Il format, in seconda serata, presenta comici italiani che eseguono monologhi di stand-up. La trasmissione si aggiunge alla programmazione di TV8, offrendo agli spettatori italiani un nuovo show di comicità.

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Dal 19 luglio TV8 propone in seconda serata Stand-Up Comedy, il format di Comedy Central con i protagonisti della comicità italiana Sbarca su TV8 Stand-Up Comedy, il programma di Comedy Central che porta sul piccolo schermo le voci più graffianti, audaci e interessanti della stand-up comedy italiana, in onda in prima tv in chiaro da domenica 19 luglio in seconda serata su TV8. Stand-Up Comedy è un vero e proprio laboratorio. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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