Stand-Up Comedy arriva su TV8 | il programma debutta in prima tv in chiaro

Dal 19 luglio TV8 propone in seconda serata Stand-Up Comedy, il format di Comedy Central con i protagonisti della comicità italiana Sbarca su TV8 Stand-Up Comedy, il programma di Comedy Central che porta sul piccolo schermo le voci più graffianti, audaci e interessanti della stand-up comedy italiana, in onda in prima tv in chiaro da domenica 19 luglio in seconda serata su TV8. Stand-Up Comedy è un vero e proprio laboratorio. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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