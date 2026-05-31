MotoGP oggi in tv GP Italia 2026 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 in chiaro

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si svolge oggi al Mugello, settimo round della stagione 2026. La gara è prevista per questa domenica 31 maggio, con il warm-up e la corsa trasmessi in diretta su TV8. Il circuito toscano ospita l’evento, che conclude la tappa italiana del campionato. La manifestazione si tiene tra le colline toscane e rappresenta una delle tappe più attese del calendario.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settimo round stagionale, in programma oggi, domenica 31 maggio, sul celebre circuito tra le colline toscane. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00 Si preannuncia una gara particolarmente incerta in top-class. Nella Sprint l’Aprilia ha alzato la voce con l’affermazione a sorpresa dello spagnolo Raul Fernandez, a precedere il connazionale Jorge Martin. Marco Bezzecchi, leader del campionato ha concluso al quarto posto, dopo aver ottenuto la pole-position col nuovo record della pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

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