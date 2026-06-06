MotoGP oggi in tv GP Ungheria 2026 | orari qualifiche e Sprint streming programma TV8 in chiaro

Sabato 6 giugno si svolgono le qualifiche e la Sprint Race del GP Ungheria 2026 di MotoGP sul circuito di Balaton. La giornata prevede sessioni di prove ufficiali per determinare la griglia di partenza e la gara Sprint, una corsa breve che si inserisce nel programma del weekend. La programmazione delle qualifiche e della Sprint Race sarà trasmessa in diretta su TV8 in chiaro. I dettagli sugli orari delle sessioni non sono stati ancora comunicati.

Sabato 6 giugno sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Balaton (Ungheria) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Nel corso delle pre-qualifiche le carte sono molto sparigliate. Pedro Acosta, in sella alla KTM, ha messo in mostra un grande passo, facendo una discreta differenza rispetto a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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