Un uomo di 62 anni di Forlì dovrà indossare il braccialetto elettronico dopo aver danneggiato l’auto di una commessa, rigando la carrozzeria e forando le gomme. La misura restrittiva è stata decisa per evitare ulteriori contatti tra i due, imponendo all’uomo di mantenere almeno un chilometro di distanza dalla donna. La decisione è stata presa in seguito ai comportamenti persecutori nei confronti della commessa.

Le aveva rigato la carrozzeria della macchina e bucato le gomme. Adesso, però, un 62enne forlivese dovrà indossare il braccialetto elettronico per restare sempre ad almeno un chilometro di distanza dalla donna. Dovrà anche cambiare negozio, perché era stato quello il contesto in cui le loro vite si erano incrociate: lei dipendente, lui cliente. A un certo punto la commessa aveva presentato denuncia, dopo diverse occasioni in cui aveva subìto danni, al culmine di un atteggiamento di offese e vessazioni che era già sfociato in minacce. La Procura di Forlì ha aperto un’indagine per atti persecutori (il cosiddetto reato di stalking ) e danneggiamento, accelerata dal ‘ Codice Rosso ’, la normativa che contrasta la violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stalking alla commessa. Braccialetto elettronico dopo i danni all’auto

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