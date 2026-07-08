Un anziano è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento e all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico dopo aver perseguitato una vicina di casa. La misura restrittiva è stata disposta a seguito di accuse di stalking. Il provvedimento prevede che l’uomo mantenga una distanza minima dalla vittima e monitoraggi elettronici per verificare il rispetto delle limitazioni. La decisione è stata presa dal giudice in seguito alle segnalazioni di comportamenti molesti da parte dell’anziano.

Città di Castello, 8 luglio 2026 – Un divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Si è concluso così, con una misura cautelare restrittiva e un trasferimento forzato in un comune limitrofo, il brutto incubo vissuto da una giovane donna residente in una frazione del comprensorio tifernate: precedentemente all’indagato erano stati applicati gli arresti domiciliari. Il provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari, è scattato al termine degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, che hanno cristallizzato una pesante situazione di molestie e presunto stalking. L’incubo per una giovane donna di 28 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stalking alla vicina di casa, un anziano finisce nei guai: ora col braccialetto elettronico

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Drunk man mistake enter mother-in-law's room.One night,he gain magical power,women love him!

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