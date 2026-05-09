Stalking in un condominio | inquilina allontanata con il braccialetto elettronico

In un condominio di Gallipoli, un inquilino è stato allontanato con il braccialetto elettronico dopo aver compiuto una serie di comportamenti persecutori. Le accuse nei suoi confronti includono minacce di morte, insulti sessisti, appostamenti e tentativi di danneggiare la reputazione di una delle vittime coinvolte. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’adozione di misure cautelari.

GALLIPOLI - Minacce di morte, insulti sessisti, appostamenti e persino tentativi di ledere la reputazione genitoriale di una delle vittime. Un incubo durato tre anni, tra le mura di un condominio nel centro di Gallipoli, che è terminato con l’allontanamento di una donna di 61 anni di Galatone.A.🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Braccialetto elettronico e camion: sì al licenziamento per stalkingIl tribunale di Lucca ha emesso una sentenza che pone fine alla disputa legale tra un ex autotrasportatore e una società operante nella Piana di...

Stalking su ex minorenne, revocato il braccialetto elettronico al 19enne di BoneaLa decisione è stata adottata accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Vittorio Fucci, che ha ottenuto la rimessione in libertà del giovane.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Quando lo stalker è un condomino: Si ricorre alla legge e allo psicologo; Stalking condominiale sul Gargano: l'indagato si dichiara vittima, revocata la misura; In caso di reciprocità delle molestie condominiali non scatta il reato; Castiglione: molestie alla giovane vicina, a processo un 66enne.

Quando lo stalker è un condomino: Si ricorre alla legge e allo psicologoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Stalking ai vicini in un condominio Atc famiglia condannataUna famiglia di quattro persone originaria del Marocco era stata aggredita dai vicini (torinesi) e stalkerizzata in un palazzo Atc di corso Taranto: calci alla porta, insulti, sputi e un’aggressione ... torino.repubblica.it

Maltrattamenti e rapina alla madre, stalking alla ex compagna. In carcere un 37enne x.com

Quali tipi di navigazione sui social media consideri come stalking reddit