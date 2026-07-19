stagione tra luci e ombre il rebus dei giocatori

Domani inizia la stagione del Pontedera, ma la squadra ha ancora numerosi giocatori in forse. Diversi elementi non sono ancora arrivati e altri sono in fase di valutazione. La formazione ufficiale non è stata ancora comunicata e alcuni ruoli chiave restano scoperti. La società lavora per completare la rosa, mentre i tifosi attendono conferme sui nomi e sulle strategie. La stagione si presenta incerta, tra attese e incertezze.

Più che una sana curiosità, c’è un profonda preoccupazione per l’inizio della stagione calcistica del Pontedera, prevista per domani. La società è reduce da una settimana pesantissima, che ha avuto come evento centrale la rinuncia ad avvalersi del ritorno di Paolo Giovannini, esperto conoscitore della Serie D, maturata dopo un incontro voluto dal sindaco Matteo Franconi, "nato dal mio tentativo – come ha scritto il primo cittadino – di sondare la praticabilità dell’inserimento di un direttore generale, oggi non previsto, offrendo la sua accertata esperienza alle valutazioni della proprietà che ha ringraziato ma ha ribadito che al momento non è nei piani societari la copertura di quel ruolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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