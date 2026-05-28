Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione. I numeri del suo rendimento in maglia bianconera sono deludenti e il club sta valutando se continuare con l’attaccante o cercare alternative. La sua esperienza in questa stagione non ha soddisfatto le aspettative, e i dirigenti stanno analizzando le opzioni per il futuro. La decisione sulla sua permanenza dipenderà dai risultati delle prossime partite e dalle valutazioni interne.

di Luca Fiore Jonathan David non ha lasciato il segno con la maglia della Juventus, con i bianconeri che devono decidere se ripartire da lui o valutare una cessione. L’arrivo di Jonathan David alla Juventus aveva portato con sé grandi aspettative per l’attaccante canadese. Il centravanti, approdato a parametro zero al termine del precedente contratto con il Lille, doveva essere il punto fermo offensivo dei bianconeri. La dirigenza avevo chiuso l’operazione con l’entourage del giocatore bruciando la concorrenza europeo, ma David si è dimostrato un flop in termini realizzativi e anche di prestazioni al di sotto delle attese. QUI: ULTIMISSIME... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David tra poche luci e tante ombre, i numeri testimoniano il flop di mercato e potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione

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