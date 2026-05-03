A Milano, un giovane su cinque tra gli adolescenti non studia né lavora, entrando così nella categoria dei Neet. La città presenta differenze significative tra i vari quartieri, con alcune zone più colpite di altre. La situazione riguarda principalmente i giovani tra i 15 e i 19 anni, con un’incidenza maggiore in alcune aree periferiche rispetto al centro. Questa situazione si inserisce in un quadro di disparità sociali e occupazionali che coinvolge parte della popolazione giovanile della città.

Milano, 3 maggio 2026 – In tempi non sospetti Jovanotti dava del “maranza” pure a Celentano: correva l’anno 1989. Termine che aveva definito e sdoganato anche nelle sue canzoni: “Andare in giro, andare in vacanza. Vestirsi da scemi e fare i maranza. Dire le parolacce, essere molto lontano. Tornare a casa solo quando ti finisce il grano”. Secondo l’Accademia della Crusc a, che la cita tra le parole nuove senza dimenticare l’antesignano Jovanotti, il termine come lo conosciamo oggi si è affermato nel 2022: “Ragazzo o, meno freq., ragazza, che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d’abbigliamento e accessori appariscenti e un linguaggio spesso volgare”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli adolescenti milanesi tra luci e ombre: un giovane su 5 nel limbo dei Neet, divari forti tra i quartieri

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