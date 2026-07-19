Un autotrasportatore romeno di 46 anni ha patteggiato quattro anni di carcere per tentato omicidio. L'uomo è accusato di aver colpito con una spranga un collega di 39 anni, di origine romena, nella zona industriale di Faenza il 15 marzo scorso. L'aggressione si è svolta sul piazzale di una ditta di autotrasporti. La sentenza è stata concordata venerdì scorso.

Quattro anni di carcere. È quanto venerdì scorso ha patteggiato Mihai Iulian Puculete, autotrasportatore 46enne di origine romena accusato del tentato omicidio di un connazionale 39enne preso a sprangate la sera del 15 marzo scorso sul piazzale di una ditta di autotrasporti nella zona industriale di Faenza. La difesa (avvocato Massimiliano Orrù) ha presentato istanza per i domiciliari. Parere positivo è arrivato dalla procura (in udienza Francesca Bugané Pedretti, titolare del caso Angela Scorza); il giudice Federica Lipovesck si è riservato la decisione. L’uomo dovrà per ora restare in custodia cautelare in carcere. In quanto al 39enne, poi ricoverato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, era stato denunciato (ma a piede libero): per minaccia aggravata e per il porto abusivo di un coltello, poi finito sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sprangate in testa a un collega: quattro anni

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