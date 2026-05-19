Collega a quattro zampe Il cane antidroga Elik in pensione dopo 9 anni

Dopo nove anni di servizio, il cane antidroga Elik entra in pensione. Durante la sua carriera ha collaborato con le forze dell’ordine in numerose operazioni contro il traffico di sostanze stupefacenti. Il cane, di razza non specificata, ha lavorato fianco a fianco con il suo conduttore, contribuendo a sequestri e arresti. La sua attività si è conclusa con l’addio ufficiale, segnando la fine di un percorso di servizio durato quasi un decennio.

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