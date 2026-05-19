Collega a quattro zampe Il cane antidroga Elik in pensione dopo 9 anni
Dopo nove anni di servizio, il cane antidroga Elik entra in pensione. Durante la sua carriera ha collaborato con le forze dell’ordine in numerose operazioni contro il traffico di sostanze stupefacenti. Il cane, di razza non specificata, ha lavorato fianco a fianco con il suo conduttore, contribuendo a sequestri e arresti. La sua attività si è conclusa con l’addio ufficiale, segnando la fine di un percorso di servizio durato quasi un decennio.
Candida pro causa ense candido. Ossia, dal latino. un’arma pura per una giusta causa. Questo il motto del servizio cinofili della guardia di finanza che, da sempre, descrive l’essenza della specialità: un perfetto connubio tra il conduttore e la sua ’arma’, il collega a 4 zampe, insieme al quale costituisce l’unità cinofila. In questi giorni, dopo oltre nove anni di servizio operativo, svolto sempre alla Spezia e al fianco dell’appuntato Luca Rigano, è arrivato per il bellissimo labrador antidroga Elik il traguardo della meritata pensione. A quasi undici anni d’età e nonostante l’immutata voglia di fare, il peso degli anni lo rende ormai non più idoneo ai ritmi, a volte serrati, dell’attività di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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