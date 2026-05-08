Un uomo di 54 anni residente a Correggio è stato condannato a sei mesi di reclusione per lesioni aggravate. La sentenza definitiva è arrivata dopo l’iter giudiziario legato a un episodio in cui avrebbe colpito un collega con delle sprangate. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo, confermata in via definitiva.

Correggio (Reggio Emilia), 8 maggio 2026 - Si è concluso l’iter giudiziario per un uomo di 54 anni, residente a Correggio, con la sua condanna a sei mesi di reclusione per lesioni aggravate che è diventata definitiva. Per questo i carabinieri della caserma correggese lo hanno raggiunto per notificare l’ordinanza dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena detentiva, che concede all'uomo gli arresti domiciliari. L’episodio era avvenuto nell’agosto del 2021 a Sassuolo. Una lite tra due colleghi di lavoro aveva portato il 54enne ad armarsi di una spranga in ferro con cui aveva colpito il collega al volto, provocandogli traumi guaribili inizialmente in un mese, ma con la prognosi aumentata per la necessità di sottoporre il paziente a un delicato intervento chirurgico maxillo facciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggio, condannato per le sprangate al collega

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