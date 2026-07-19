Durante la festa di venerdì a Loiano, alcuni partecipanti sono passati dalle parole ai fatti, scatenando una rissa. Sono stati segnalati spintoni, pugni e una bottiglia lanciata. L’alterco ha coinvolto più persone, con alcuni che sono stati colpiti e altri che hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma e gestire la situazione.

Fine serata tumultuoso, quello di venerdì, a Loiano a margine della tradizionale Festa d’la Batdura. Complice forse l’euforia del fine settimana e qualche bicchiere di troppo, in due zone distinte del paese, dopo la mezzanotte, si sono verificate due risse che si sono ‘risolte’ nel primo caso con una bottigliata e otto punti di sutura per la vittima, nel secondo caso con spintoni e pugni. Il primo episodio, su cui sono intervenuti anche i carabinieri, si è verificato nei pressi dell’ ospedale Simiani di Loiano. Stando a quanto si apprende, prima che scoppiasse il parapiglia una ragazza stava passeggiando insieme al fidanzato, entrambi sulla trentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spintoni, pugni e una bottigliata. La serata alla festa finisce in rissa

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ma come ...... quelli che la #polizia è fascista si fanno proteggere dalla pz con la divisa antisommossa per 300 contestatori? Se qualcuno avesse preso a pugni o tirato un palo ad uno dei 4 avrebbero dovuto intervenire o avrebbero dovuto lasciarli fare per non x.com

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