Lite fuori da un locale in via XII Ottobre coppia ferita con una bottigliata e pugni

Nella prima mattinata di oggi, in via XII Ottobre nel centro di Genova, si è verificata una violenta colluttazione tra due persone nei pressi di un locale notturno. Durante l'aggressione, una coppia è stata colpita con una bottiglia e anche con dei pugni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze.

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