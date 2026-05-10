Lite fuori da un locale in via XII Ottobre coppia ferita con una bottigliata e pugni
Nella prima mattinata di oggi, in via XII Ottobre nel centro di Genova, si è verificata una violenta colluttazione tra due persone nei pressi di un locale notturno. Durante l'aggressione, una coppia è stata colpita con una bottiglia e anche con dei pugni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze.
Violenta aggressione all’alba nel centro di Genova, nei pressi di un locale notturno di via XII Ottobre. L’intervento dei soccorsi è scattato intorno alle 5.30, quando il distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è stato inviato sul posto in codice giallo.Secondo quanto ricostruito.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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