Una rissa con alcune decine di persone si è verificata in prima serata, coinvolgendo anche uomini armati di coltelli. All’arrivo delle forze dell’ordine, c’è stato un fuggi fuggi generale. In un episodio successivo, un uomo è stato ferito da una bottigliata durante il caos. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o feriti gravi.

Una rissa segnalata in prima serata, con fuggi fuggi all’arrivo dei carabinieri, e una più tardi, che ha coinvolto qualche decina di persone, molte armate di coltello. Bilancio un solo ferito, lieve, un cittadino del Bangladesh centrato da una bottigliata in testa e trasportato cautelativamente in pronto soccorso. Ma anche molti identificati sul posto dalle forze dell’ordine, nei confronti dei quali sarà spiccata denuncia. Un’ordinaria serata d’estate al Satellite, dove nelle ultime settimane si sono ‘intensificati’ gli scontri fra gruppi di stranieri e moltiplicate le segnalazioni dei cittadini, e dove l’assedio da parte delle divise, anche l’altra sera presenti con una dozzina di pattuglie e rinforzo da parte dei colleghi milanesi, è ormai una costante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa e coltelli in pugno: uomo ferito da una bottigliata

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RISSA CON ACCOLTELLAMENTO IN VICOLO BROVEDAN: I RESIDENTI CHIEDONO SICUREZZA | 04/02/2026

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