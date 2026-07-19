Spiagge in Toscana | La resistenza dei fratelli del Bagno Umberto | Lo chef? No contano i bagnini

Due fratelli che gestiscono uno stabilimento balneare in Toscana affermano che i bagnini sono più importanti dello chef. Dicono che questa estate è la più difficile, non per il lavoro, che va bene, ma per l’incertezza sul futuro. La loro opinione riguarda la gestione della spiaggia e il ruolo del personale di salvataggio rispetto alle attività di ristorazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conflitti o altri aspetti legati alla gestione dello stabilimento.

«Di tutte le estati che abbiamo vissuto, questa è senza dubbio la più difficile. Non per il lavoro, che va bene, i turisti ci sono, ma per l’incertezza che pesa sul nostro futuro. Per la prima volta sento davvero il timore di poter perdere il bagno che la mia famiglia gestisce dal dopoguerra. Quello che mi preoccupa infatti è che, nelle nuove gare, la capacità economica possa avere un peso determinante. E quando la competizione si gioca soprattutto sulla forza finanziaria, una realtà familiare come la nostra rischia di partire in svantaggio rispetto ai grandi gruppi o agli investitori». A parlare è Luigi Bianchi, 55 anni, che insieme alla sorella Paola, 57, gestisce il bagno Umberto, uno degli stabilimenti balneari storici di Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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