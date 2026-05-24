Arabi e russi occupano circa un terzo delle 90 strutture balneari a Forte dei Marmi, con 30 stabilimenti già presi d’assalto. In spiaggia, le figure più presenti sono gli chef, più numerosi rispetto ai bagnini. Lunedì 18 maggio, uno scrittore ha accompagnato il Giro d’Italia, senza ulteriori dettagli sulla sua presenza. La situazione evidenzia un incremento di presenze straniere nelle strutture turistiche locali, con un’attenzione particolare alle figure professionali coinvolte.

Lo scrittore Fabio Genovesi al seguito del Giro d’Italia non ha perso occasione, lunedì 18 maggio, di fare un salto dal suo amico Roberto Santini, patron del bagno Piero di Forte dei Marmi, uno dei più frequentati dai vip, che ha postato sui social la foto dell’incontro: “Grazie a Fabio che mette insieme tutti gli amici”, scrive Santini. Sono passati quattordici anni da quando Genovesi scosse Forte dei Marmi con il suo j’accuse: Morte dei marmi, edito da Laterza. Che in realtà era un libro di amore nei confronti di un paese ferito dall’arrivo dei cafonal russi con i loro soldi, l’esibizione sfrontata della ricchezza, i rubli che compravano tutto, alberghi, ristoranti, servizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arabi e russi all’assalto di Forte dei Marmi: su 90 bagni ne hanno già 30. E in spiaggia contano più gli chef dei bagnini

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