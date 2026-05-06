Dei banchetti di Umberto Eco negli Usa ai dialoghi surreali dei fratelli De Rege

Da oltre cento anni, i quotidiani e le riviste americane propongono ai lettori rubriche di aneddoti sui personaggi noti, spesso frutto di materiali forniti da agenzie specializzate in gossip. Tra le storie trovano spazio anche dettagli sui banchetti di un noto intellettuale italiano e dialoghi considerati surreali tra due fratelli. Questi contenuti contribuiscono a intrattenere il pubblico con racconti di carattere leggero e spesso divertente.

Da più di un secolo i periodici Usa intrattengono i lettori con rubriche divertenti di aneddoti sui vip: li inventano agenzie che forniscono materiali ai columnist di gossip faceti. Nel caso sentiste il bisogno di ritrovare un po’ di buonumore in questi tempi cupi del cazzo con aneddoti gustosi redatti alla maniera americana, eccovi serviti. Sylvia Koscina domandò ad Alberto Moravia, appena tornato dall’Africa, se i coccodrilli dei fiumi africani erano feroci come i viaggiatori raccontano. “Non sono così feroci” rispose lo scrittore. “Il coccodrillo è un animale che, quanta sobrietà, dà dei punti al dromedario. I coccodrilli possono stare tre mesi senza mangiare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dei banchetti di Umberto Eco negli Usa ai dialoghi surreali dei fratelli De Rege Notizie correlate Il direttivo comunale di Fratelli d'Italia si riunisce: "Pronti per banchetti e ascolto dei cittadini"Si è svolto nella serata di mercoledì 15 il direttivo comunale di Fratelli d’Italia Ferrara con l’obiettivo di pianificare attività e momenti di... Il 'De profundis' dei Fratelli d'Italia all'amministrazione Episcopo: "Ridate la parola ai foggiani"Nell'esprimere “forte preoccupazione per la crisi profonda che attraversa la maggioranza”, i Fratelli d’Italia di Foggia non hanno alcun dubbio su... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Blog | Dei banchetti di Umberto Eco negli Usa ai dialoghi surreali dei fratelli De Rege. Umberto Eco a dieci anni dalla morte: parte la maratona web mondiale di 24 ore per ricordarloSono passati dieci anni dalla morte di Umberto Eco, spentosi a Milano il 19 febbraio del 2016. Dieci anni non certo silenziosi, ma privi di iniziative ufficiali che lo celebrassero, per esplicita ... repubblica.it Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio dalla morte, una maratona web che partirà dalle Isole FijiA dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la famiglia, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale senza precedenti: Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for ... bologna.repubblica.it