L’Inter sta preparando un nuovo rilancio per ingaggiare Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise, considerato il primo obiettivo per la fascia destra. La società ha in programma di aumentare l’offerta e nelle prossime ore si attendono decisioni decisive. Come alternativa, è stata valutata anche la candidatura di Doué. La priorità del club rimane Khalaili, e l’attenzione è rivolta principalmente a questa operazione di mercato.

di Alberto Petrosilli Doué è un’alternativa: i nerazzurri preparano un nuovo rilancio per Khalaili. Prossime ore assolutamente decisive. L’Inter continua a lavorare per rinforzare la corsia destra e, secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Biasin, la priorità del club resta Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a presentare un’offerta migliorata per cercare di convincere il club belga a chiudere l’operazione e regalare a Cristian Chivu il rinforzo richiesto. Sempre secondo Biasin, Guéla Doué, giocatore seguito anche dal Milan, rappresenta al momento una soluzione alternativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Khalaili resta il primo obiettivo per la fascia destra dell’Inter: pronta offerta al rialzo. Doue una delle alternative

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Inter, conferme su Khalaili per la fascia destra. Resta viva l’opzione Chalobah per il centrale

Inter, non solo Khalaili: spunta Guela Doué come alternativa per la fasciaL’Inter valuta Guela Doué come possibile alternativa per la fascia, nel caso in cui la trattativa con l’israeliano si complicasse.

Temi più discussi: Napoli, Gila aspetta e ci sono due alternative a destra. Ma prima Manna deve vendere; Khalaili, l’Inter ha scelto il dopo Dumfries: c’è l’accordo, superato il Napoli; Napoli, sfumano due colpi ma la rosa di Allegri è... maxi: chi resta e chi può partire; Napoli, l'ora di Gila e Khalaili: con Lazio e Union SG si entra nel vivo.

L'Inter accelera sul mercato! Diaby resta il primo obiettivo, ma attenzione anche alla pista Khalaili. #Inter #Calciomercato #Diaby #Khalaili #PioEsposito #SerieA #FCIM x.com

Doué alternativa a Khalaili: il punto sulla fascia destraDal punto di vista tecnico, Doué viene considerato meno offensivo rispetto a Khalaili, ma resta un’alternativa concreta qualora la prima pista non dovesse andare in porto. La dirigenza nerazzurra ... passioneinter.com

Khalaili, l’Inter ha scelto il dopo Dumfries: c’è l’accordo, superato il NapoliÈ proprio in quel settore del campo che l’Inter accelera per chiudere con Anan Khalaili. I nerazzurri hanno ampiamente superato il Napoli, che si era mosso prima ma è impantanato nelle cessioni: c'è l ... tuttosport.com