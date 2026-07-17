L' Inter accelera per Spence | pronta offerta al top per l' esterno

L'Inter sta preparando un'offerta importante per l'esterno. La trattativa è in fase avanzata, con l'intento di chiudere l'affare al più presto. La società ha mostrato un forte interesse e sta definendo i dettagli economici. La proposta sarà tra le più alte finora offerte per il giocatore. La trattativa si svolge in un contesto di grande attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Prima di raccattare i pezzi di cuore spezzato sul campo di Atlanta, mentre gli argentini erano in estasi mistica tra orgoglio patriottico e idolatria di Messi, Djed Spence ha fatto capire come mai l’Inter abbia deciso di puntare con questa decisione sulle sue treccine: l’esterno che tanto piace ai nerazzurri ha giocato una semifinale di Coppa del Mondo con fierezza inglese, se n’è accorto l’intero pianeta nonostante la sconfitta sia già storia. Il recupero disperato su Giuliano Simeone resta, comunque, l’immagine migliore del suo match: mentre diventava virale la clip dell’intervento in scivolata, i dirigenti di viale della Liberazione non erano poi così felici del clamore mondiale attorno a Spence. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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