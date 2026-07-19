L'Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia destra, oltre a Spence. Tra i nomi considerati c'è anche Singo, che rientra tra i possibili acquisti. La società continua a esplorare diverse alternative per trovare il profilo più adatto alle esigenze di Chivu. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il club segue attentamente le varie piste sul mercato.

L'Inter continua a guardarsi intorno alla ricerca dell'esterno da regalare a Chivu. I vertici di viale della Liberazione si stanno muovendo per sondare e valutare tutte le possibili piste sull'out di destra. Il nome in cima alla lista rimane Djed Spence ma la valutazione che ne fa il Tottenham (4045 milioni di euro) spaventa i nerazzurri che vorrebbero pagare meno per l'erede di Denzel Dumfries. E allora nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome, una vecchia conoscenza della Serie A: Wilfred Singo. Ivoriano, classe 2000, l'ex Torino piace per caratteristiche fisiche e duttilità, oltre al fatto che conosce già il campionato italiano e ha esperienza in Champions League: tra i profili presi in considerazione è sicuramente tra i più affini all'olandese volato in direzione Madrid. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, non solo Spence: c'è anche Singo nel casting per l'out di destra

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