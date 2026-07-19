Spence si è classificato terzo al Mondiale, chiudendo la sua esperienza con questa posizione. La finale per il terzo posto si è disputata tra Inghilterra e Francia. L’Inter monitora ancora i suoi numeri nelle competizioni in Inghilterra e Francia. La partita di ieri sera ha visto affrontarsi le due nazionali per il podio. Spence, quindi, termina il torneo con questa posizione, mentre l’attenzione del club resta rivolta alle sue prestazioni.

di Stefano Cori Spence resta un osservato speciale per l’Inter, ieri sera ha concluso la sua esperienza al Mondiale con un terzo posto. Nella serata di ieri è andata in scena la finale per il 3° posto tra Inghilterra e Francia. Un match che ha dato a dir poco spettacolo. Infatti si sono visti ben 10 gol per un 6-4 finale che ha consegnato alla Nazionale dei Tre Leoni una medaglia di bronzo di consolazione. Osservato speciale da parte nerazzurra tra le fila della formazione di Tuchel sempre lui: Djed Spence. Terzinoesterno di proprietà del Tottenham che l’Inter avrebbe inserito nella propria lista dei desideri come sostituto di Dumfries. Anche contro le blues ha offerto una buona prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Spence chiude il Mondiale al 3° posto, l’Inter lo osserva: i suoi numeri in Inghilterra Francia

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