L’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nello spareggio per il terzo posto durante il Mondiale, tornando sul podio dopo 60 anni. La finale tra Spagna e Argentina si svolge oggi.

L' Inghilterra vince lo spareggio per il terzo posto contro la Francia e torna sul podio di un Mondiale a sessant'anni dalla Coppa del Mondo vinta in casa. Lo spareggio delle deluse si chiude 6-4 per la Nazionale dei Tre Leoni, che dominano nel primo tempo e lo chiudono in vantaggio 4-0. In casa inglese però la delusione non è passata, per la sconfitta contro l’Argentina, e lo dimostrano i tanti fischi a Tuchel, durante gli inni nazionali. Per Deschamps è un addio amaro alla panchina dei Bleus dopo 14 anni, Kylian Mbappé può consolarsi con la vetta della classifica dei marcatori. A Messi servirà una doppietta per pareggiare il conto. Questi i risvolti di una partita dai contenuti agonistici relativi, come dimostra anche il fatto che l'arbitro Valenzuela non abbia tirato fuori un singolo cartellino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inghilterra stende la Francia 6-4 e chiude al terzo posto. Oggi la finale Spagna-Argentina

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