Francia-Inghilterra finale 3 4 posto Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Si gioca la partita per il terzo e quarto posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra. La gara si svolge per determinare la squadra che occuperà il quarto posto nel torneo. Le due nazionali hanno già perso in semifinale e ora si sfidano per il podio. La partita si terrà in una data ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono state ancora ufficializzate.
Gara valida per la finale 34 posto dei Campionati Mondiali di calcio 2026. Si affrontano le due deluse che si contenderanno il gradino più basso del podio iridato dopo aver accarezzato il sogno della finalissima. Francia-Inghilterra si giocherà sabato 18 luglio 2026 alle ore 23 presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. FRANCIA-INGHILTERRA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La caduta dei transalpini ha fatto rumore. Fino alla semifinale contro la Spagna, la Nazionale di Deschamps avevano convinto su tutto, trascinata da un Mbappè in stato di grazie, autore di ben 8 reti. Poi, però, improvvisamente, la luce si è spenta contro gli iberici, costringendo i Blues a giocarsi almeno il terzo posto con il morale sotto i tacchi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
FRANCIA-INGHILTERRA - MONDIALI DI CALCIO
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