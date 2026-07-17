Francia-Inghilterra finale 3 4 posto Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

Si gioca la partita per il terzo e quarto posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra. La gara si svolge per determinare la squadra che occuperà il quarto posto nel torneo. Le due nazionali hanno già perso in semifinale e ora si sfidano per il podio. La partita si terrà in una data ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono state ancora ufficializzate.