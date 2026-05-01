Incendio boschivo in Toscana in fiamme 700 ettari sul Monte Faeta Evacuate oltre 3500 persone

Un incendio boschivo si è sviluppato sul Monte Faeta in Toscana, interessando circa 700 ettari di territorio. Le fiamme hanno portato all’evacuazione di oltre 3500 persone nelle zone vicine. Nelle ultime ore, il fronte dell’incendio si è esteso fino al versante pisano, ma il 70% dell’area interessata si trova sotto controllo. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a intervenire per contenere i danni.

Un incendio boschivo sul Monte Faeta, in Toscana, ha costretto all'evacuazione circa 3500 persone. Il perimetro dell'incendio, che si è ampliato nelle scorse ore raggiungendo il versante pisano, è sotto controllo per il 70%.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio sul Monte Faeta, 3mila persone evacuate: in fiamme 800 ettari Incendio sul Monte Faeta: l’inferno di fuoco non si ferma. Oltre 3500 persone evacuate (foto)Le attività sono andate avanti tutta la notte con squadre a terra e l’impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate; Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogo; Incendio boschivo sul Monte Faeta (Lu): in azione mezzi aerei e squadre a terra; Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%In fiamme 800 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un'area p ... rainews.it Incendio sul Monte Faeta, perimetro contenuto per circa il 70%Il perimetro del rogo sul Monte Faeta risulta attualmente contenuto per circa il 70%, con l'obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani. (ANSA) ... ansa.it AGGIORNAMENTO MONTE FAETA La causa del rogo potrebbe essere stata l'abbruciamento sul versante lucchese di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato, al quale è poi sfuggito il controllo delle fiamme - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni per più di tremila persone. In fiamme 800 ettari di bosco x.com