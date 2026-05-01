Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta in Toscana, interessando circa 800 ettari di terreno. In risposta, circa 3000 persone sono state evacuate tra le località di Asciano e San Giuliano Terme, come comunicato dalla Regione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. La situazione rimane sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Paura in Toscana, sul Monte Faeta, dove è scoppiato un incendio. Circa 3000 persone sono state evacuate tra Asciano e San Giuliano Terme in via precauzionale, ha fatto sapere su Telegram il presidente di Regione Eugenio Giani. Sono “in funzione senza sosta quattro Canadair, mezzi aerei, centinaia di persone del sistema regionale antincendi boschivi, mezzi da terra e Vigili del Fuoco. Attivato anche sistema di protezione civile e sanitario per supporto ai cittadini e dei fragili nelle evacuazioni, cucina da campo e assistenza per la notte”. “Il forte vento ancora in corso spinge le fiamme e complica le operazioni, al momento la superficie stimata è di circa 800 ettari”, ha aggiunto il governatore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio sul Monte Faeta, 3mila persone evacuate: in fiamme 800 ettari

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