In vista della finale, l’attenzione si concentra su Lamine Yamal, che non si sente al massimo. Nonostante le rassicurazioni dell’allenatore, il giovane del Barcellona mostra segni di affaticamento. Le sue condizioni fisiche sono state oggetto di discussione, anche se si continua a sostenere che sarà in campo. La preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori aumenta, mentre si attende di conoscere la formazione definitiva.

Luis De la Fuente continua a dire che Lamine Yamal sta bene e che giocherà, ma non ci sono dubbi che il 19enne del Barça non sia in perfette condizioni fisiche. Contro la Francia quando Digne ha provocato il rigore gli ha dato un gran colpo sulla coscia offesa, e giovedì ha saltato l’allenamento per questioni precauzionali. La coscia sinistra infortunata a fine aprile gli dà ancora problemi. Venerdì Lamine Yamal ha cancellato l’intervista prevista con il quotidiano catalano “Sport” e scendendo dal bus per incamminarsi verso il campo di allenamento la camminata non era certo fluida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna in ansia in vista della finale: preoccupano le condizioni di Yamal

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