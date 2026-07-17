Finale Mondiale | Yamal e Porro saltano l’allenamento in vista di Spagna-Argentina

Lamine Yamal non ha partecipato all’allenamento odierno in vista della finale contro l’Argentina. Anche l’italiano Porro è assente dall’allenamento. La partita si giocherà tra le due nazionali. La federazione non ha comunicato i motivi delle assenze. La finale si svolgerà tra sabato e domenica prossimi. La squadra spagnola e quella italiana sono in preparazione per il match decisivo.

2026-07-16 20:03:00 Ecco quanto riportato poco fa: La superstar spagnola Lamine Yamal ha saltato l’allenamento giovedì in vista della finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina. La Roja ha la possibilità di vincere una seconda Coppa del Mondo domenica a New YorkNew Jersey, che ospiterà il primo e potenzialmente unico incontro di successo tra Yamal e l’argentino Lionel Messi, il cui mantello il 19enne sembra assumere al Barcellona. La Spagna è la favorita per alzare il trofeo dopo aver battuto comodamente la Francia 2-0 martedì. L’Argentina ha avuto bisogno di una drammatica rimonta nel finale per battere l’Inghilterra 2-1 e mantenere viva la difesa del titolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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