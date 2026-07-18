Il commissario tecnico della Spagna ha dichiarato che essere alla finale del Mondiale 2026 rappresenta un privilegio. Ha elogiato Messi come esempio per tutti, ma ha anche sottolineato che Yamal deve essere considerato se stesso. La partita tra Spagna e Argentina è prevista tra novanta minuti, con la possibilità di conquistare il titolo mondiale. De La Fuente ha parlato alla vigilia della finale, evidenziando l’importanza dell’evento per la squadra.

Spagna-Argentina, il commissario tecnico della Roja, Luis De La Fuente, presenta la finale del Mondiale 2026: le sue dichiarazioni. Novanta minuti separano la Spagna dal sogno di alzare la Coppa del Mondo. All’antivigilia della finale contro l’ Argentina, il commissario tecnico della Roja Luis De La Fuente ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi: dall’emozione per un traguardo storico alle condizioni di Lamine Yamal, passando per Lionel Messi, il rapporto con Lionel Scaloni e il grande rispetto nei confronti dell’ Albiceleste. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il ct spagnolo ha innanzitutto sottolineato il valore del percorso compiuto dalla sua Nazionale, arrivata all’ultimo atto del Mondiale dopo un cammino di altissimo livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna-Argentina, De La Fuente alla vigilia della finale del Mondiale: «Un privilegio essere qui. Messi è un esempio per tutti, ma Yamal deve essere Yamal»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Messi & Argentina Rejected Spains Finalissima…

Notizie e thread social correlati

Spagna, De la Fuente: "Il meglio di Yamal deve ancora venire"Il tecnico della nazionale spagnola ha commentato che il meglio di Yamal deve ancora arrivare.

Spagna-Argentina: analisi tattica della finale tra Messi e YamalLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si è disputata con grandi aspettative e tensioni.

Temi più discussi: Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026; Spagna-Argentina: la finale dei record tra le due top squadre mondiali LA SCHEDA; Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro); Mondiali 2026, il percorso verso la finale: da 48 squadre a Spagna-Argentina.

Manca pochissimo alla finale del Mondiale che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. In vista del match, cresce l’attesa anche per il commento tecnico, con un appello rivolto direttamente ad Adani affinché mantenga un atteggiamento più imparziale in telecronac x.com

Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna o Argentina? reddit

Mondiali: de la Fuente, 'Yamal sta bene, importante essere in grado di vincere'(ANSA) - ROMA, 18 LUG - È un privilegio essere in finale, per me, l'importante è essere in grado di vincere. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla. Ci godremo questo mom ... msn.com

De La Fuente: Non marcheremo Messi a uomo. E poi se ne va infuriato...L'allenatore della Spagna alla vigilia della finale mondiale contro l’Argentina: L'importante è avere l'opportunità di lottare per vincere, ho chiesto a Del Bosque come si fa. Nervi a fior di pelle ... msn.com