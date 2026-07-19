Spagna-Argentina via allo show | Messi contro le Furie Rosse

Da ilgiornale.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi scende in campo contro la Spagna nella finale del Mondiale, il primo con 48 squadre e disputato in tre paesi. La partita più attesa vede le due nazionali sfidarsi per il titolo. La sfida si svolge davanti a un pubblico internazionale, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con le due formazioni che cercano di conquistare il trofeo più ambito.

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Il primo mondiale a 48 squadre, il primo a tenersi in tre nazioni arriva alla partita più attesa, quella nella quale le due migliori nazionali si giocheranno la Coppa del Mondo. Folla e spettacolo delle grandi occasioni per i 90 minuti che entreranno comunque nella storia del calcio. Di fronte al MetLife Stadium ci sarà l’Argentina campione del mondo a caccia del secondo mondiale consecutivo, impresa riuscita finora solo all’Italia di Pozzo e al Brasile di Pelè. L’Albiceleste, però, dovrà vedersela con la Spagna che ha demolito la favoritissima Francia in semifinale e sembra la squadra più completa. Seguite con noi la diretta testuale della finale del mondiale 2026, Spagna-Argentina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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