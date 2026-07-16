Nel 1966, durante la semifinale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, tre giocatori italiani erano tra le fila delle Furie Rosse: due interisti e un juventino. La partita si giocò al Villa Park e vide la vittoria della Spagna con una rete di Luis Artime, che si ruppe il braccio durante il match. La sfida è ricordata come l’unico precedente tra le due nazionali in una fase finale del torneo mondiale.

La sfida del Villa Park: l’epica di Luis Artime e la sconfitta di due interisti e uno juventino. In vista della finalissima di domenica, la mente ritorna a cinquant’anni fa, all’unico storico precedente in una fase finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Era il 13 luglio 1966 e al Villa Park di Birmingham si giocava la gara d’esordio del Gruppo 2 della Coppa del Mondo d’Inghilterra. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La Spagna si presentava ai nastri di partenza con i favori del pronostico. Forte del titolo di Campione d’Europa in carica conquistato nel 1964 (esattamente come oggi), la... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina: il precedente del 1966 con 3 “italiani” tra le Furie Rosse

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La finale del 19 luglio sarà la seconda partita che vedrà Argentina e Spagna affrontarsi ai Mondiale: l’unico precedente risale al 1966, quando l’Albiceleste vinse 2-1 sulla Roja. Ma c’è anche altro: torniamo indietro di qualche mese 1/5 x.com

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