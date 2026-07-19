Spagna-Argentina Ronaldo sicuro | Le Furie Rosse vincono facile

Ronaldo Fenomeno ha previsto una vittoria facile della Spagna contro l'Argentina in vista della finale dei Mondiali 2026. Secondo l’ex attaccante, la nazionale spagnola avrebbe un vantaggio evidente sulla squadra argentina. La partita tra le due squadre è attesa come una delle più combattute del torneo, ma Ronaldo ha espresso la sua convinzione sulla superiorità della squadra europea. La finale si svolgerà tra le due nazionali, con un pronostico di Ronaldo che si discosta da altri pareri.

Spagna-Argentina, il pronostico netto di Ronaldo Fenomeno: la leggenda, oltre alla finale del Mondiale, si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si preannuncia equilibrata e ricca di tensione, ma Ronaldo il Fenomeno ha espresso un’opinione molto chiara e in controtendenza. Secondo l’ex attaccante brasiliano, l’ultimo atto della competizione potrebbe sorridere alla Roja in maniera netta. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il doppio ex campione del mondo ha indicato nella Spagna la principale favorita, sottolineando la qualità del gioco espresso dalla squadra e il percorso costruito nel solco della tradizione tecnica spagnola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Che poi alla fine a voi #italiani cosa cazzo ve ne fotte di #messi de #Ronaldo Argentina,Spagna,Inghilterra e compagnia bella Per quanto me riguarda potrebbe scoppiá pure il pullman che li porta allo stadio e me fregherebbe il cazzo L unico vincitore é #Tuch x.com

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