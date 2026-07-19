spagna argentina oggi la finalissima dei mondiali 2026 probabili formazioni e orario tv

Oggi, domenica 19 luglio 2026, si disputa la finale dei Mondiali di calcio 2026 a New York. La partita oppone Spagna e Argentina, dopo un torneo che ha visto disputare 103 incontri. Sono attese le formazioni ufficiali e l’orario di trasmissione televisiva. La finale rappresenta il punto culminante di un percorso durato circa un mese, con entrambe le squadre che cercano di conquistare il titolo mondiale.

Milano, 19 luglio 2026 - L'attesa è finalmente finita. Oggi, domenica 19 luglio, si assegna il Mondiale 2026. Dopo un viaggio lunghissimo, caratterizzato finora da 103 partite, una fra Spagna e Argentina alzerà la Coppa al cielo di New York. Le Furie Rosse vengono dall'affermazione per 2-0 in semifinale contro la Francia. Una prova di forza impressionante, che ha permesso alla Roja di superare forse la principale favorita al titolo e di conquistare il pass per la sua seconda finale iridata, dopo quella vinta nel 2010. Per l'occasione, Oyarzabal ha siglato il suo quinto gol nella competizione. Fra gli iberici, i fari saranno puntati soprattutto su Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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